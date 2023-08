期間限定30％OFF! ★並品★ ソニー DT 11-18mm F4.5-5.6 #11361 その他

■ごあいさつ

ご覧いただき、誠にありがとうございます!

売りっぱなしではなく、誠意を持ってお取引させていただきますので

どうぞ宜しくお願い致します!

購入して下さった方が嫌な気分にならないような取引をしたいと思っています!

■商品について

ソニー SONY DT 11-18mm F4.5-5.6 SAL1118の出品です。

■外観

外観は、写真のとおりに綺麗です。距離表示文字の一部に剥げが見受けられます。

小スレのみで、大きな傷、アタリみられません。レンズ周りの前面に薄いキズが見受けられます。

美品でオススメです。

写真をご覧ください。

■光学

レンズ内、キズ、くもり、カビ等なくクリアーできれいです。

■動作

動作確認済時にMFでのフォーカスリング動作で重い箇所がありますが、動作には特に問題はありませんでした。

※もしもこちらが見落とした初期不良がありましたらしかるべき対応をいたします。

どうぞ安心してご購入ください。

お客様からの連絡を完全無視する事はいたしません。

(仕事の都合で反応が遅れることはあるかもしれませんが、そちらはご容赦ください)

#tt337799

■付属品

写真に写っている物がすべてです。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

