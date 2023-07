激安大特価！ じゅらるみん様専用です。A LOVE MOVEMENT　　パイル　パーカー　青 パーカー

A LOVE MOVEMENT アラブムーブメント ブランケット パイル ダブルジップアップ パーカー AML ネイティブ

ALOVEMOVEMENT PENDLETON ペンドルトンリメイク ブランケットパーカー。

カラー青系ネイティブ柄。

定価4万位だと思います。

金欠の為コレクションから出品致します、金欠解消次第取りやめます。

内側にもスマイルタグ付き胸ポケットや両側にダンポケットがあるので内側にすると他に出品しているピンクのはリバーシブル仕様?のジップになっているのですが、こちらのブルーはリバーシブル仕様のジップにはなっていないのでジップがあげづらいかもですが個人的にはリバーシブル仕様にもなる?と思います(個人的な主観に差はあると思いますが)。

ほとんど使用せずにタンスに閉まっておりました。

サイズ表記はありませんが、大体SぐらいもしくはS〜M位のサイズになります(個人差あると思います)。

平置きで

身幅52cm

肩幅45cm

着丈61cm

素人寸法なので多少の誤差はご了承下さい。

※着用回数は少ないですがかなり前のものなので経年劣化等による多少のダメージ等はあります。

元々リメイクした物ですということも含めまして※神経質な方や古着に慣れていない方はご遠慮ください※

※細かい見落としがあるかもしれません。

※購入された時点で全てにご理解して頂いたことと認識しますので宜しくお願い致します※

※何か少しでも気になることがあれば必ず購入前にお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド レッドリーチュエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

A LOVE MOVEMENT アラブムーブメント ブランケット パイル ダブルジップアップ パーカー AML ネイティブALOVEMOVEMENT PENDLETON ペンドルトンリメイク ブランケットパーカー。カラー青系ネイティブ柄。定価4万位だと思います。金欠の為コレクションから出品致します、金欠解消次第取りやめます。内側にもスマイルタグ付き胸ポケットや両側にダンポケットがあるので内側にすると他に出品しているピンクのはリバーシブル仕様?のジップになっているのですが、こちらのブルーはリバーシブル仕様のジップにはなっていないのでジップがあげづらいかもですが個人的にはリバーシブル仕様にもなる?と思います(個人的な主観に差はあると思いますが)。ほとんど使用せずにタンスに閉まっておりました。サイズ表記はありませんが、大体SぐらいもしくはS〜M位のサイズになります(個人差あると思います)。平置きで身幅52cm肩幅45cm着丈61cm素人寸法なので多少の誤差はご了承下さい。※着用回数は少ないですがかなり前のものなので経年劣化等による多少のダメージ等はあります。元々リメイクした物ですということも含めまして※神経質な方や古着に慣れていない方はご遠慮ください※※細かい見落としがあるかもしれません。※購入された時点で全てにご理解して頂いたことと認識しますので宜しくお願い致します※※何か少しでも気になることがあれば必ず購入前にお願い致します。#ALOVEMOVEMENT#アラブムーブメント#WBA#LED RECHWE#レッドリーチュエ#伊利篤#スマイル#ORGASM#コットン#ブリューテンブラッド#カシミア#ロンハーマン#ladymade#ペンドルトン#patagonia#パタゴニア#木村拓哉#キムタク#浜崎あゆみ#松本潤#藤ヶ谷太輔#カシミヤ#momo#カシミア#大久保鉄三

