○アイテム

○アイテムCELINE セリーヌ ショルダーバッグ ワンショルダーバッグ クロスボディ ポシェット 肩掛け 斜め掛け 3連 トリオ スモール ロゴ 旧ロゴ ロゴ刻印 金ロゴ スナップボタン レザー 本革 グレージュ グレー 灰 ベージュ フィービー期 イタリア製○シリアルナンバーU-PA-0112○サイズ横 :約21cm 縦 :約15cm マチ :約1cm (1つあたり)ショルダー紐の長さ:約97-124cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態中古品のため使用に伴いやや使用感はございますが、目立った汚れやダメージなく比較的綺麗な状態です^ ^まだまだ長くお使いいただけます♪ 中古品にご理解のある方のみご購入をお願い致します。○カラーグレージュ グレー ベージュ※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求めください。○素材レザー 革○購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)※真贋鑑定済み商品※ 鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。またご希望がない限りは簡易包装で最安値での発送方法にて発送させていただきます。ご購入前に必ずプロフィールをご一読の上お買い求めください。2352510M20790624

