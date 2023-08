【予約中！】 TINTIN HERGE タンタンの冒険 エルジェ アート/エンタメ

TINTIN Y EL MUNDO DE HERGE

スペイン語

タンタンの冒険の各絵本の資料や設定集、

モノクロ版とカラー新版の違いなどの解説、

エルジェの若い頃のイラストや

タンタンジャーナル(タンタンの冒険の掲載誌)に使われたイラスト等も載っています。

レア本で海外サイトではかなりの高値に

なっています。

日本国内ではなかなか入手が難しいかと

思うので、タンタンファンの方は

コレクションに如何でしょうか?

1990年初版

ハードカバー

164 ページ

23 x 30 cm

●状態:20年以上前にスペインで購入

表紙、裏表紙、背表紙にスレ、小さな剥がれがあります。

中は書き込み、切り抜き、折れ等ありません。

小さな星型スタンプが裏表紙内側に押されています。

TINTIN HERGE タンタンの冒険 エルジェ



●その他、注意事項:

こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。

匿名配送送料込みです。

他にも日本のタンタンの冒険絵本や

洋書のタンタン本を出品しています。

まとめて購入頂ける場合は送料分値引きいたしますので、ご購入前にコメントよりご連絡下さい。

#エルジェ

#Tintin

#タンタンの冒険

#福音館書店

#BOOK

#絵本

#美術

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

TINTIN Y EL MUNDO DE HERGEスペイン語タンタンの冒険の各絵本の資料や設定集、モノクロ版とカラー新版の違いなどの解説、エルジェの若い頃のイラストやタンタンジャーナル(タンタンの冒険の掲載誌)に使われたイラスト等も載っています。レア本で海外サイトではかなりの高値になっています。日本国内ではなかなか入手が難しいかと思うので、タンタンファンの方はコレクションに如何でしょうか? 1990年初版ハードカバー164 ページ 23 x 30 cm ●状態:20年以上前にスペインで購入表紙、裏表紙、背表紙にスレ、小さな剥がれがあります。中は書き込み、切り抜き、折れ等ありません。小さな星型スタンプが裏表紙内側に押されています。●その他、注意事項:こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。匿名配送送料込みです。他にも日本のタンタンの冒険絵本や洋書のタンタン本を出品しています。まとめて購入頂ける場合は送料分値引きいたしますので、ご購入前にコメントよりご連絡下さい。#エルジェ #Tintin#タンタンの冒険#福音館書店#BOOK #絵本#美術

