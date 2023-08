ご覧頂き誠にありがとうございます。

■【商品】■

ELEY KISHIMOTO イーリー キシモト

ハンドプリント

ゆるだぼ

■【カラー】■

イエロー系

■【サイズ】■

表記:10(レディースL相当)

平置き実寸

着丈:86

身幅:49

肩幅:33

※商品サイズは、実寸にてご確認をお願い致します。

※多少の誤差はご容赦お願い致します。

■【素材】■

コットン

■【コンディション】■

新品・タグ付きです。

※多少の見落としはご容赦お願い致します。

[管理]SH133

商品の情報 商品のサイズ L ブランド イーリーキシモト 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ L ブランド イーリーキシモト 商品の状態 新品、未使用

MICHAEL KORS ワンピースCHANELミニワンピースグレースコンチネンタル シルク製 ノースリブワンピース ピンク とろみ パールAngelic pretty チョコレートロゼット サロペットJSKblack×pinkセクシーセットアップ新品タグ付き ケイトスペード ニューヨーク ハート柄 ピンク シルクCHANEL シャネル ヴィンテージ オレンジ ワンピース ★美品★