商品説明

GGキャンバス

シェリーライン

チャーム付き

トートバッグ

ブランド GUCCI グッチ

カラー ブラック 黒

サイズ

高さ 22cm

幅 27cm

マチ 14cm

ショルダー51cm

多少の誤差はご了承下さい。

素材

レザー×キャンバス

デザイン

内側

ファスナーポケット×1

オープンポケット×1

シリアルナンバー 137396 467891

状態

使用に伴う擦れ等はありますがお色的にあまり目立たなく特に大きく目立った傷や汚れもなくまだまだ気持ち良くご使用して頂ける状態かと思います☺︎

購入場所

大手ブランドリサイクル、リユース店で購入の真贋鑑定済みの正規品になります!

備考

・新品 未使用品 ではなく、USED品になります。

・コンディションは主観になります。気になる点等は必ずご購入前にコメントにてお気軽にお問い合わせください(^^)

・撮影時の照明やお使いの機器によって色味が実物と若干異なる場合がございます。

・細心の注意を払って検品、清掃を行っておりますが、保管による微細なキズや匂い残りがある場合がございます。

上記にご理解頂いた上でのご購入お願い致します。

中古品にご理解のない方、神経質な方のご購入はお控えください。

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

