ご覧いただきまして、ありがとうございます♫

#JCジュエリー

素材 Pt900

重量 2.2 g

ダイヤモンド 0.30 ct

(全てにハート&キューピッドが見られます)

サイズ 11.5 号

付属品 なし

状態 中古品

☆ 他にもたくさん出品しています!

↓ ↓ ↓

#JCジュエリーダイヤモンド

#JCジュエリーリング

◎この商品は中古品です。使用傷等がございます。出来る限り写真や商品の情報欄にてお伝え致しますが、見落としがあるかもしれません。細かいところが気になる方は大変申し訳ございませんが購入をご遠慮ください。

◎返品の件

「不良品」の場合、商品到着後3日以内にご連絡を頂いた方のみ返品を受け付けております。ご返送に関しましては、1週間以内でのご発送をお願い致します。それ以降の場合は返品をお受けできかねますので予めご理解下さい。

★多少の値引きには検討させて頂きますが、大幅な値引き交渉は応じかねます。

ご了承くださいますようお願い致します。

#ダイヤモンド

#ダイヤモンドリング

#ハート&キューピッド

#Pt900リング

#Pt900ダイヤモンドリング

#プラチナリング

#プラチナダイヤモンドリング

#リング

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

