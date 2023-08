全商品一覧➡︎#ゆうみの古着

Tシャツ類➡︎#ゆうみのTシャツ

FR2一覧➡︎#ゆうみのFR2

【人気デザイン】Y-3♤ワンポイントロゴ 即完売 定番カラー Tシャツ 入手困難

ストリートコーデに欠かせないFR2の中でも屈指の人気を誇るSmoking Killsデザイン。レトロな雰囲気を思わせる 天使 の絵画的なデザインは激レアで流通量も少なく、探されている方も多いはず。レトロストリートな雰囲気が抜群の存在感で、着ているだけで目を惹きます。超万能なオールホワイトのボディにプリントデザインが映える激レアな一着。コットン100%のやわらかい着心地はインナーにも最適。

☑️ 状態【A】全体もしくは一部に若干の使用感

・背中にほとんど目立たない汚れ

着用に全く問題はなく、古着好きなら味として楽しめるレベルです。

☑️サイズ: M

着丈66肩幅46身幅51袖丈21(cm)

☑️カラー:白 ホワイト 紫 パープル ベージュ

✴古着女子ゆうみはこんな方におすすめ( ◜ᴗ◝)

✅オーバーサイズ・ビッグサイズ・ゆるだぼストリートコーデ好き

✅厚底靴で白黒カラーのおしゃれな韓国ファッション好き

✅ヴィンテージスポーツブランド(ナイキ、アディダス、ラルフローレン、ラコステ、フレッドペリー、チャンピオン、トミーヒルフィガー)を合わせたスポーツMIX、90s・80sコーデ・スニーカー好き

☑️当店ではカジュアルでかわいいビンテージのTシャツやパーカー 、スウェット・トレーナーは勿論、

柄シャツやニット、ポロシャツやナイロンジャケットまで 半袖の春服夏服 長袖の秋服冬服を幅広く販売⭐️

ホワイトやブラック、花柄やビッグロゴ・刺繍ワンポイント・アーガイル・ボヘミアンといった定番デザインやベージュやカーキなどのアースカラー、パステルやメッシュなどトレンド商品を毎日出品❗️

※水着は取扱無し

☑️トレンドの大きめサイズ(メンズM・L・XL・XXL・生地)がメイン+大きめのSやレディースを取扱

カップルでシミラールック、男女兼用ユニセックスで楽しめます

☑️ストリートコーデやワンピースは体型カバーにも最適!可愛いハンドメイドアクセサリーやウィッグ・エクステと合わせてコーデを格上げして!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エフアールツー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

