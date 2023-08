売れ筋ランキングも掲載中！ 新品八村塁　ジョーダン xxxvi バスケットシューズ 25.0cm 36SE スニーカー

ご覧頂き誠にありがとうございます。

◆ブランド名

・NIKE

・ナイキ

◆アイテム名

・八村塁コラボ

・DO2494

・AIR JORDAN 36 SE

・バスケットボールシューズ

新品 未使用 タグ付き 箱付き 国内正規品

ナイキ公式オンラインにて購入しました。

◆特徴

日本生まれのプレーヤーとして、壁を破り、歴史を作り続ける八村塁。ドラフト1巡目で指名を受けたことは、彼にとって初めの一歩にすぎません。 約50年ぶりに、世界最大の大会が母国で開催されることになり、八村は自分の存在理由を実感しています。 エア ジョーダン 36 SE "Black Samurai"は、八村がバスケットボールを楽しめるあらゆる場所から着想を得たシューズ。日本を象徴するカラーを採用し、決意とプライドを称えています。

◆カラー

・セサミ/ブラック/ジムレッド/トワイン

◆サイズ

・25.0cm

メインカラー···ベージュ

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

