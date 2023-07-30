【限定製作】 【最終値下げ】RILY トートバッグ 青 ミュージシャン

沖縄会場限定のトートバッグ 青色ver.です。
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沖縄会場限定のトートバッグ 青色ver.です。RILY POP UPストアで購入しました。新品・未開封定価よりお安くなっております。縦44cm×横40cmA4サイズ収納可即購入OK折り畳んで発送いたします。それ以外の発送方法をご希望の方はお申し付けください。今市隆二RYUJI IMAICHIRILYRILY'S NIGHT POP UP三代目J SOUL BROTHERSEXILE TRIBESTARS登坂広臣山下健二郎NAOTO 小林直己岩田剛典ELLYグッズ種類···その他ミュージシャン種別···ソロ