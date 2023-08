【限定製作】 【最終値下げ】RILY トートバッグ 青 ミュージシャン

沖縄会場限定のトートバッグ 青色ver.です。

RILY POP UPストアで購入しました。

新品・未開封

定価よりお安くなっております。

縦44cm×横40cm

A4サイズ収納可

即購入OK

折り畳んで発送いたします。

それ以外の発送方法をご希望の方はお申し付けください。

今市隆二

RYUJI IMAICHI

HOCUS POCUS 2

RILY

RILY'S NIGHT

POP UP

三代目J SOUL BROTHERS

EXILE TRIBE

STARS

登坂広臣

山下健二郎

NAOTO

小林直己

岩田剛典

ELLY

グッズ種類···その他

ミュージシャン種別···ソロ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

