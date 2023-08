尻当て 尻敷 青森県産ニホンタヌキ 日本製

長さ45㎝

幅30㎝

尻尾12㎝

識別商品番号 た3

ウエスト110㎝プラスマイナス15㎝

短く調整してから発送可能です。

裏地

撥水性ポリエステル100%

メッシュ黒生地

毛皮の評価

ニホンタヌキ青森県産

色◎ 色彩すごい

ボリューム◎

毛スレあり

皮◎コンディション良い

レターパックプラス

タヌキの保温性が素晴らしいです。

手を置いているとポカポカしてきます。

皮が風を通しません。

着用時には冷気を遮断してくれます。

登山のお供にいかがでしょうか?

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

