【日本製】 ❤️SONY α6000❤️手ぶれ補正❤️Wi-Fi❤️高速AFと高画質❤️ デジタルカメラ

❤️はじける笑顔、瞬間キャッチ❤️高速AFと高画質を両立した小型・軽量デジタル一眼カメラ❤️

❤️ご覧頂きありがとうございます❤️a170044454

コメントなし!即購入OK♪

❤️おすすめポイント❤️

・ ワンタッチで写真をシェアできるWi-Fi機能搭載!

・バッグにすっきりおさまるコンパクトサイズ!重さはわずか約285g!

・手ブレを抑えてキレイに残せる、レンズ内手ブレ補正機能搭載♪

・有効約2430万画素APS-Cセンサーの圧倒的な高画質♪

・全国送料無料♪

・安心100%初期不良保証♪

❤️商品説明❤️

ソニーα6000はいつでも気軽に持ち歩けるコンパクトカメラ並みの

軽量・小型ミラーレスカメラです♪

APS-Cサイズ大型センサーを搭載してるので

2430万画素の高画質で美しいぼけ味を活かした写真や、

明るくシャープな夜景写真も思いのまま♪

動画もフルハイビジョン高画質で撮れます♪

暗いところにも強い、最高ISO感度25600を実現♪

❤️コンディション❤️

◆外観

わずかなキズスレありますが、

動作に影響を及ぼすのもはありません♪

◆光学

使用に伴うチリの混入程度で

撮影には問題ありません♪

◆動作

基本的な動作確認済み♪

❤️セット内容❤️

■本体

■レンズ E 18-55mm 3.5-5.6 OSS

■レンズキャップ前後・フィルター・フード

■ボディキャップ

■充電器ケーブル

■バッテリー

■ストラップ

❤️おまけ❤️

■SDカード(16GBと4GB)

■マイクロファイバークロス

■エアブロアー

❤️関連機種❤️

α5000/α5100/α6100/α6400/α6600

※他にも様々カメラを出品していますので、良かったらご覧になってくださいね♪

#イツワカメラ

↑こちらをクリック‼️

❤️最後までご覧いただきありがとうございます♪

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

