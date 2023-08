☆初めに

この度は閲覧していただきありがとうございます!

取引等の詳細はプロフィールをご覧ください☆

⒈フォローをしていただけると嬉しいです⭐︎

⒉値下げ交渉もOKです⭐︎

3.送料無料です⭐︎

4.取り置きは断っていました!

●商品説明●

RRL(ダブルアールエル)

インディゴ バンダナ ボンバージャケット

22ssのアイテム

汚れや穴あきもなく美品です。

着用感などもありません。

インディゴ染めのコットンを使用し、バンダナのモチーフをプリントした一着。リブの襟、カフス、裾。ウエスタン風のポケット。アンティークドブラス仕上げの米国製スナップ。ウォッシュ加工でソフトな風合いをプラス。

・リブのベースボールカラー / スナップ付き前立て。アンティークドブラス仕上げの米国製スナップ

・長袖、リブカフス

・フロントウエストに三角形の補強を付けたウエスタンスタイルのポケット2つ

・リブの裾。ツイルの総裏地

・本体:綿 100% 裏地:キュプラ 51%、綿 49%

・この素材の自然な特性により、生地や布張りの室内装飾品に色移りすることがあります。

定価96000円ほどです。

気になることがあればコメントぜひお願いします!!

●カラー●

インディゴ、ネイビー

●サイズ●

S

着丈:63.8センチ 身幅:52.9センチ 肩幅:43.3センチ 袖丈:64.2センチ

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材●

本体:コットン100% 裏地:キュプラ51% コットン49%/原産国:インド製

●購入先●

オンラインショップにて購入

●状態●

Aランク

〔S〕新品未使用

〔A〕使用感や痛み汚れがなく綺麗な状態

〔B〕少し使用感や一部に傷み汚れあり

〔C〕使用感や傷み汚れあり

〔D〕全体的な使用感や目立つ傷み汚れが複数あり

〔J〕ジャンク品

●ケアについて●

ダウンなどのアイテムについて

新品以外のアイテムはLG styler を通しております。

LG stylerとは消臭、除菌やダウンのボリュームを戻すものです。

ご購入者様に気分良く着ていただ着たいと思います。

※生地によっては処理しておりません。

●付属品●

なし

コメントよりご質問お待ちしております!!

見ていただきありがとうございました☆

#ラルフローレン

#RRL

#ジャケット

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダブルアールエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

