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ブランドバレンシアガ
商品の状態やや傷や汚れあり

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値下げしました！BALENCIAGA バレンシアガ バッグ ハンドバッグ肩掛け A4収納 ポーチ カバス スモールカバス 肩掛け 本革 シンプル カーフレザー キャンバス ホワイト アイボリー 生成り メンズ レディース ユニセックス若干の汚れがありますが、目立たない程度ですのでまだまだお使いいただけます◡̈♥︎Sサイズです約W31（底部）×H25×D18cm開口：約38cm持ち手：約43cmポーチ：約W22×H13cm(取り外し可能)よろしくお願いします。

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31分钟前

【正規販売店】 美品　バレンシアガ　トートバッグ トートバッグ

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