カラー···グレー

柄・デザイン···無地

季節感···春、秋、冬

お花見シーズンにも大活躍間違いなし。

Max Mara the cube

cameluxeテクニカルキルティング ジレ ベスト

サイズ...38 M相当

実寸サイズ... 身幅約50.5センチ 着丈約67センチ

素材...表裏地...ポリエステル100%

中綿...camel52% ポリエステル48%

定価93500円

数回着用

目立った汚れなどなし

気に入ってましたが、サイズが大きく

買い直しましたので、こちらは出品いたします。

返品はご遠慮願います。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マックスマーラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···グレー柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬お花見シーズンにも大活躍間違いなし。Max Mara the cubecameluxeテクニカルキルティング ジレ ベストサイズ...38 M相当実寸サイズ... 身幅約50.5センチ 着丈約67センチ素材...表裏地...ポリエステル100% 中綿...camel52% ポリエステル48%定価93500円数回着用目立った汚れなどなし気に入ってましたが、サイズが大きく買い直しましたので、こちらは出品いたします。返品はご遠慮願います。

