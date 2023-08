無料発送 【新品・タグ付き】Varde77／SOLITUDE PARKA モッズコート

ヴァルデ77、ソリチュードパーカー。

ウールのような肌触り感のあるコットン生地を使用。

背面にはオリジナルのテキスタイル生地を使用しており、ベロア生地のような高級感があります。

アメリカ軍M-51がモデルなので、フロントのフラップ付きポケットやフィッシュテールなどミリタリーのデティールも取り込まれています。

【状態】

新品で購入。試着のみ。タグ付き。

目立つダメージや汚れはありません。

【サイズ】

1(M~L相当)

着丈:約91cm

肩幅:約47cm

身幅:約60cm

袖丈:約59cm

【素材】

表地:コットン

裏地:ポリエステル

即購入OKです。

質問などありましたら、いつでもコメントをください。

よろしくお願いします。

#ヴァルデ77#新品

#ミリタリー#モッズコート

カラー...ブルー

着丈...ミドル

柄・デザイン...その他

素材...コットン

フード...フードあり(取外し不可)

季節感...秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バルデセブンティセブン 商品の状態 新品、未使用

