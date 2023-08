2022 BBM 2nd 福岡ソフトバンクホークス (現ニューヨークメッツ所属) 千賀滉大選手のパラレル、CrossGrottoの1of1 世界に1枚だけのカードです。

wccf ゴールデンガン クリスティアーノ・ロナウド MVP

お値下げはしておりませんので、何卒宜しくお願い致します。

中日ドラゴンズ 龍空 (土田龍空) ユニフォーム、ユニホーム

マグネットホルダーに入れたまま発送させていただきます。

EPOCH 2022 サッカー日本代表 直筆サインカード 古橋亨梧①



SR 松木玖生 サインカード 2022 FC東京オンサイトカード

※初期傷や素人保管の旨、ご了承くださいませ。

内藤鵬 直筆サインカード ルーキーカード



ゆうやんさん限定 ネネグッズ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

