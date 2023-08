ご覧頂きありがとうございます。

☆☆フォロー頂けるとお得な情報がございます☆☆

ぜひ、プロフィール欄をご覧下さい♪

★★多くの人から愛される人気のファッションウォッチ

特にセイコー、シチズン、グッチ、コーチ、インビクタ、

ヴェルサーチ、ブローバ、corumなどは多くの愛好家が

注目するブランドで人気がますます高まっています‼

そんな腕時計を種類豊富に取り揃えております!!★★

#LemonQuartzの時計一覧はこちら

日本が世界に誇る時計ブランド CITIZEN(シチズン)

CASIO カシオ G-SHOCK GST-B100-1AJF (超美品)

の海外限定の腕時計になります。

CITIZEN/エコドライブ/男性腕時計/レッド/ブルー/ブラック/海外モデル

電池交換不要のソーラー仕様。

エコドライブですので日常の光で発電します。

定期的な電池交換は不要なのも経済的で嬉しいポイントです。

◆商品について

・ブランド:シチズン

・定価: $525 (約73000円)

・ムーブメント:クォーツ(ソーラーバッテリー)

・ベゼルカラー:ブラック

・ムーブメント:ソーラー

・ケースの厚み:12mm

・ケースカラー:シルバー

・バンドカラー:シルバー

・バンド素材:ステンレススチール

・文字盤カラー:ブラック、ブルー、レッド

・バンド幅:20mm

・ケースサイズ:44mm

・ケースの材質:ステンレススチール

・付属品:シチズン専用箱

☆アメリカのショップにて展示品等の未使用品(REFURBISHED)として購入した商品のため、格安価格でご提供させて頂きます。

☆腕周りのサイズ調整はお近くの時計屋さんでお願い致します。

◆安心保障

商品お届け時に破損や不動があれば【無料修理】や【全額返金】させて頂きます。商品到着後5日以内にご連絡下さい。

◆配送について

ご入金確認後、1~2日で発送させて頂きます。

商品の情報 ブランド シチズン 商品の状態 新品、未使用

