【国際ブランド】 中古・人気！【スタンダードカリフォルニア x RHC】コラボキャップ キャップ

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STANDRD CALIFORNIA（スタンダードカリフォルニア）とRHCのコラボキャップになります。※色味の変化等使用感はありますので、写真等を要ご確認ください。必要箇所あれば追加いたします。◾️SIZE：FREE◾️COLOR：BLACK#STANDRDCALIFORNIA#スタンダードカリフォルニア#スタカリ#帽子#キャップ#RHC#RonHerman#ロンハーマンその他のスタンダードカリフォルニア等のアイテムはコチラ！#Alphabet_other※注意事項：NCNR中古品になりますので、商品状態をご理解いただいたうえ、ご購入をお願いします。神経質な方はご遠慮ください。

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