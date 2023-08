———————————————————

値下げDrowse and yet… ドラゥズアンドイエット チャイナシャツ

即購入も大歓迎です(^ ^)

———————————————————

▪️特徴

トップス カットソー 半袖

シフォン フリル プリーツ

ブラック 黒 エンフォルド

プルオーバーカットソー

▪️ブランド

ENFOLD エンフォルド

▪️定価

24,200円

▪️カラー

ブラック 黒色

■サイズ

38(Mサイズ)

肩幅 : 約 63cm

袖丈 : 約 24cm

身幅 : 約 58cm

着丈 : 約 72cm

■柄

無地

■素材

表地 ポリエステル100%

背裏 ポリエステル100%

※素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承ください。

※ 写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合が御座います。ご了承ください。

▪️状態

こちらの商品状態は【 SS 】です。

【SS】タグ付き新品

【S】 極美品 全く使用感なし

【A】 全体的な使用感もなく目立つ傷や汚れなし

【AB】全体的な使用感はあるが目立つ傷や汚れはなし

【B】 シミ、小さな穴あき等ありだが目立たない

【C】 目立つ傷や汚れ穴あき等あり

【R】 古着特有のデザイン性のあるダメージ、

風合い有り、ヴィンテージ

▪️配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。

▪️購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。

真贋に問題ないものと認識しておりますが、万が一偽物があった場合には、返金対応させていただきますので安心してご購入ください。(^ ^)

#ENFOLD

#エンフォールド

#レディース トップス

#おさるのおうちのトップスシリーズ

よろしくお願いします。(^^)

管理番号904008588140

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エンフォルド 商品の状態 新品、未使用

