代引き人気 ●シャフト　テーラーメイド3WグラファイトデザインTOUR AD MT-8(S) クラブ

シャフト テーラーメイド 3WグラファイトデザインTOUR AD MT-8(S)

※0.5インチチップカットしております。

❤️他にも沢山の掘り出し物がございます。

フジクラベンタスレッドTR 6s



❤️プロ支給モデル

❤️プロが実際にトーナメントで使用しておりました。

❤️グリップはIOMIC に新品交換済みです。

❤️プロ支給品・限定品等、ゴルフショップには無いシャフトが多いです。

❤️ゴルフクラブ&シャフト同梱発送可能です。

2本目以降ご購入の場合は発送料金(1500円)を表示料金より割引致します。必ずご購入前にコメントにてご連絡下さい。注意:メルカリ登録住所のみ対応可能です。

⭐️注意⭐️

傷・塗装剥げのある中古品です。ご理解ください。

ご購入前に必ず、コメントに連絡をお願い致します。

商品の状態、在庫状況を再確認致します。

仕事で出張の時は配送が出来ない場合がございます。ご購入前に必ずプロフィールをご確認下さい。

【商品詳細】

中古シャフト

3W用

フレックス:S

※当方出品のヘッドやシャフトはメーカー正規品です。

【スペック】

シャフト重量:82g

総重量:135g(グリップ、スリーブ込)

長さ:43.25インチ(SIM2 装着時)

長さ:42.75インチ

(スリーブ先端からグリップエンド)

トルク:2.9

キックポイント:中調子

グリップ: IOMIC 新品

◆値引き交渉は致しません!

⭐️確認⭐️

キャロウェイAPEX,ウェッジJAWS

スリーブ先端から、グリップエンドの長さで計測しております。0.25インチ(6.35mm)以下の誤差は全て切り下げで表示しております。必ず写真をご確認の上ご購入をお願いします。

【対応ヘッド】

ステルスプラス、SIM, SIM MAX, SIM MAX D, SIM2 MAX, SIM2 MAX D, M1, M2, M3, M4, M5, M6, グローレF, グローレF2等に装着できます。

SH0544

商品の情報 ブランド テーラーメイド 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド テーラーメイド 商品の状態 やや傷や汚れあり

