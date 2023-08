いらっしゃいませ(⁠ ⁠´⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠`⁠)

平日毎日、古着の出品しております。

よければ ☮️ #古着屋ぺろり✮ ☮️

他にも色々出品してますので、見てみて下さい(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)

✨フォロー特典✨

フォロー割、おまとめ割が大変お得です❇️

✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚

♦商品説明♦

オススメ⭐

バティック総柄のバリのアロハシャツ。

バックプリントにはデカデカとラスタカラーとボブマーリーが♡

レゲエ好きさんに☻ぜひ♪

♣ブランド♣

MADE IN BALI バリ製

♠️素材♠️

レーヨン

♣️サイズ♣️

タグ記載サイズ:記載なし

記載サイズより大きめです。

実寸 2XLサイズ相当。

サイズが合えば

女子も男子も着て頂けます★

身幅… 60cm

着丈… 90cm

素人採寸のため、若干の誤差はご容赦下さいませ。

♣状態♣

古着

目立った汚れ・ほつれなどはありません。

古着特有の使用感があります。

素人目なので細かい見落としがあれば申し訳ありません。

古着好きの方におすすめです◎

神経質な方はオススメできません。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

✨写真をご確認いただき、カラー、デザイン、値段交渉等、お気軽にコメントくださいませ✨

✴️古着屋ぺろり✮の出品検索ワード✴️

#90s #90年代 #古着 #USED #アメリカ古着 #ビンテージ #ヴィンテージ #古着っ子 #古着男子 #古着女子 #ビッグシルエット #オーバーサイズ #ゆるダボ #ビッグロゴ #デカロゴ #刺繍ロゴ #バックプリント #オールド #レトロ #個性的 #珍しい #カラフル #派手

◢◣◢◣◢◣◢◣◢◣◢◣◢◣◢◣◢◣◢◣◢◣◢◣

一度フォローしていただきますと、毎回割引適用させて頂きます✨✨✨

♥フォロー割♥

1000円以上→100円OFF

3000円以上→200円OFF

5000円以上→300円OFF

7000円以上→400円OFF

10000円以上→500円OFF

♥おまとめ割♥

2点目200円引き

3点目400円引き

4点目600円引き...

となっています。

ご縁がありましたら、どうぞよろしくお願い致します(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)♫

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 新品、未使用

