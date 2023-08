オープニング 大放出セール 《バンドックソロベースEX 2way仕様》二股フレーム＋棟ポール⭐︎取説付き⭐︎ パーツ

ソロベース用2way

ソロベース用2way○二股ポール A型フレーム用ポール・スチールメッキパイプ・72センチ×8(140cm)差し込み金具付き・合わせジョイント2つ○2way延長フレーム 10㎝×4本延長する事で高さ調整ができ、夏冬対応に!○棟ポール3分割穴の間隔は照準的な196cm前後テント個体差で若干の違いがございます。心配な方は計って購入していただく事をオススメします⭐︎(オーダー無償対応!)○使用可能テントバンドックソロベース or EXスームルームX largeにも対応○高さが約110センチ~125センチ確保《ロータイプでは設営時ペグダウンを調節ベルトの根元か極力短く張り設営をお勧めします⭐︎幕と地面の隙間の少ないモデルです》※ベルトで調整する場合、延長フレームをセットしてお使いください。◉ここが違う!!○差し込み部を回すとロックがかかり抜けにくく扱いやすさと安全面UP○コンクリート駐車場でも自立フレームのお陰で設営可能に‼︎流行りのお家キャンプにも活躍⭐︎○クランク部にはランタン・ライト・蚊帳等が吊り下げ可能。マグネット付きのライトもくっ付きます。小型ファンも挟め夏場や薪ストーブ使用時の空調管理に○●使用の際にツナギ金具が抜けるなどの不具合を見直し、1本1本加工を加え、シングルロックをトリプルロックに加工しました。断然強さと使い勝手が良くなっています!!耐久性で他の製品と迷っていられる方、安心して検討お願いします!!○私も長年使用していますが、強さ・無塗装の露骨感もあり、錆も無く使うほど味わいがあっていい感じですよ♪●使用注意本商品は倒壊の危険を防ぐため、強い素材・簡単には金具が抜けない工夫をしていますが、強い風や災害に耐えれる保証はありませんので、しっかりとした設営を前提とした準備をよろしくお願いします。検品はしていますが、ハンドメイドですので雑な見落としがある可能性もあります。完璧をお求めの方は正規品をお勧めいたします※(`・∀・´)キャンプシーズンに向け空間を広く楽しんでいただけるための活躍ギアになっていますので、興味を持たれてくれた方、コメントからでも歓迎です★★#ソロキャンプ#パップテント#焚き火#スノーピーク#アウトドア#キャプテンスタック#ランタン#薪ストーブ#コールマン#雪中キャンプ#炭#米軍

