ご覧いただきありがとうございます!

○ブランド:カナダグース

○カラー:ブラック

○状態:一箇所小さいほつれ傷あり。

○実寸:着丈87 身幅60 肩幅48 裄丈95 袖丈71

【商品説明】

世界一暖かいダウンジャケット”と自負するダウンメーカー『CANADA GOOSE(カナダグース)』のダウンジャケットです。

シェルは”ARCTIC TECH”で防風性と保温性が高く、極寒地でも暖かく過ごしていただけます。

カナダのアルバータ州産の最高級のダックダウンを使用した最上級の素材を使ったダウンジャケットです。

腕にはロシア国章の双頭の鷲ワッペンがデザインされています。

海外使用古着ならではの1点物のデザインです。

写真や文章では伝えきれない古着、ビンテージ特有の特有の使用感や経年変化等もございますが、リアルな表情として捉えて頂けますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カナダグース 商品の状態 やや傷や汚れあり

