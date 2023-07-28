海外最新 1365 NBA シカゴブルズ ジョーダン ナンバリング 袖なし ゲームシャツ バスケットボール

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【美品】ミッチェル＆ネス　マイケルジョーダン　シカゴブルズ　ユニフォーム　XL

25.5 レブロン　バッシュ
多少使用感あり
NBA チャンピオン　ジョーダンユニホーム新品未使用サイズ36
目立つ汚れ.ダメージ等はございません。
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※古着という性質上、把握しきれないダメージ.汚れがある場合がございます。予めご了承ください。
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※多少の誤差はご了承下さい。
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商品の情報

ブランドミッチェルアンドネス
商品の状態目立った傷や汚れなし

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ブランドミッチェルアンドネス
商品の状態目立った傷や汚れなし

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