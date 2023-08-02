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最大10%OFFクーポン メキシコ　オパール　1.757ct 各種パーツ

商品の説明

カラー···オレンジ
K K様専用ページ
素材···天然石
ルチルクォーツ　丸玉　約13mm 17球セット
石の素材···メキシコオパール
ポリマークレイ　フレーク　B

天然ダイヤルース 0.304ct 中宝研ソ付き
素材···天然石
超希少プレミアム特価‼️上肯極上西蔵老礦手工伝承二十一眼天珠

ccck2140様専用　バインダーセット

希少　蓮花龍紋三眼天珠　35×13
石目・・・１．757ｃｔ
《ご確認用》（特承:２名様分）♡フリルハートローズ❤︎シーリングスタンプ玉紐
サイズ・10.33×7.12×4.26mm
銘木　国産　けやき　一枚板無垢材

本真珠 南洋パール ブラックパール 両穴 6mm 7mm 500g
光沢や透明感は良いです
ペンギン アイス ドリンク パーツ
画像は遊色効果が１番綺麗な角度で撮影しております。
専用レジン液 フルール5本、シエル15本
角度によっては遊色が見えない場合も有ります。

鹿角15本

商品の情報

商品の状態新品、未使用

C33 サンゴ さんご 珊瑚　血赤珊瑚　ピアス　ネックレス　大量

✨️真っ赤な最高品質✨️ファイヤークォーツ✨️レピドクロサイト✨️粒販売✨️

ヤス様専用ページ

【2.05ct】スーパーセブン　アメジスト　ルース

カスタムキーホルダー ゴールド 完売

♡"PEY"dayooooo様 専用♡

天然石 スターシード レッド ファントムクォーツ パワーストーン 鉱石

13.8g 天然無処理　ラリマー ルース
カラー···オレンジ素材···天然石石の素材···メキシコオパール素材···天然石石目・・・１．757ｃｔサイズ・10.33×7.12×4.26mm光沢や透明感は良いです画像は遊色効果が１番綺麗な角度で撮影しております。角度によっては遊色が見えない場合も有ります。

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商品の状態新品、未使用

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41分钟前

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¥21,500 ¥12,040

(税込) 送料込み
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