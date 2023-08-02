最大10%OFFクーポン メキシコ　オパール　1.757ct 各種パーツ

カラー···オレンジ

K K様専用ページ

素材···天然石

ルチルクォーツ 丸玉 約13mm 17球セット

石の素材···メキシコオパール

ポリマークレイ フレーク B



天然ダイヤルース 0.304ct 中宝研ソ付き

素材···天然石

超希少プレミアム特価‼️上肯極上西蔵老礦手工伝承二十一眼天珠



ccck2140様専用 バインダーセット



希少 蓮花龍紋三眼天珠 35×13

石目・・・１．757ｃｔ

《ご確認用》（特承:２名様分）♡フリルハートローズ❤︎シーリングスタンプ玉紐

サイズ・10.33×7.12×4.26mm

銘木 国産 けやき 一枚板無垢材



本真珠 南洋パール ブラックパール 両穴 6mm 7mm 500g

光沢や透明感は良いです

ペンギン アイス ドリンク パーツ

画像は遊色効果が１番綺麗な角度で撮影しております。

専用レジン液 フルール5本、シエル15本

角度によっては遊色が見えない場合も有ります。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

カラー···オレンジ素材···天然石石の素材···メキシコオパール素材···天然石石目・・・１．757ｃｔサイズ・10.33×7.12×4.26mm光沢や透明感は良いです画像は遊色効果が１番綺麗な角度で撮影しております。角度によっては遊色が見えない場合も有ります。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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