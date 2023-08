1971年製ベトナムジッポーです。

1971年製ベトナムジッポーです。人気で希少な「ドナルドダック」が刻印されたモデルです。刻印はVIETNAM71-72HUE“There Is No Gravity The World Sucks”「世界をしゃぶりつくす重力なんてない」着火確認済みです。インサイドユニットも同年代になります。ケースのキズやスレがありますが、ヒンジの緩みは一切なく、インナーは良好な状態で、普段使いとしてまだまだ現役で使えるヴィンテージZIPPOです。詳細な商品の状態は画像をご確認ください。レプリカではない、古いものですので、キズ・汚れありにしております。NC/NRでのご検討頂きますと同時にあくまでも中古品として現状をご理解頂ける方、よろしくお願い致します。

