【ポイント10倍】 perhonen minä アクアドロップ #134 折り畳み傘入れ ファッション雑貨

※送料の値上げにより、こちらも値上げする事となりました…ご了承下さいませ※

✴️オーダーページ ♥️3.8cm金具 畳縁ショルダー紐 ❶〜❺をコメントで❣️



THE NORTH FACE バルトロライトジャケット ND91950 黒 XL

*** 即購入、大歓迎です☺︎ ***

1/2ドラゴンフルーツモンスター パクパクモンスター フルーツモンスター 小物入



ドクターショール48足 ヌーディーマジックストッキング ライトベージュ M-L

#まるちきてんちき傘入れ

『しろねこ様専用』ハンドメイドマスク/不織布マスクカバー

↑こちらから傘入れのみ閲覧出来ます❣︎

5038 正絹袋帯リメイクバッグ ファスナー付きサコッシュ



さとな様ご確認専用ページ03⭐︎リバティポーチ

⚠️出来るだけ近いお色味が出せるよう撮影、編集しておりますが、なかなか難しいです。ご不安でしたら、お気軽にコメント頂けましたら幸いです*ˊᵕˋ*

sacchi様専用 ころりん大きめポーチコヤンイサムチョン ☆レモンルミちゃん☆



なつ様専用/yukiemon/ハンドメイド



YUEYUESIMA様専用(おまとめ)

+++ ハンドメイド品です +++

コヤンイサムチョン ファスナーポーチ ハンドメイド



ハンドメイド がま口ショルダーバッグ ミナペルホネン skip

●ミナペルホネン アクアドロップ風呂敷

【no.5】インド刺繍リボンマルチケース 通帳入れ ハンドメイド

hana hane ネイビー

【数量限定】開運お守り 金運風水八角形オルゴナイトストラップ七福神 359



オーダー受付 パネル ドレス猫 フラットポーチ ミニトートバック

*light stick オレンジミックス、ブルーミックス、hana haneグレー、ネイビー、ミント、letter of flower グレーが有ります⑅︎◡̈︎*

受注生産 インナーマスク おやすみカバー UVカット&風邪予防カバー 3way用



minä perhonen アクアドロップ 折り畳み傘入れ #134

●サイズ

“幸せ”のタッセル❣️ご購入頂いた皆様にプレゼントいたします。

縦…約25cm

オーダーページ パネル チワワ ブラック 6/23

横…約11.5cm

専用 ハンドメイドインナーマスク 円らな瞳の羊柄A

持ち手…約21.5cm

ひろ(⑉•ω•⑉)❤︎様専用。保冷巾着袋 (さくらんぼ*白地)

表素材…ポリエステル100% 撥水加工

*ご専用* ミナペルホネン スト付きカードケース、カードケース ハンドメイド

裏生地…マイクロファイバークロス

女の子パネル生地ハンドメイド★フラットポーチ バック予約専用ページ

留め具…バネホック

【とことこ様専用】ハンドメイド ポメラニアン6/19



✿RUKURUKU様·BOX2✿ハンドメイド ピルケース

*** プロフのご確認をお願い致します ***

ドクターマーチンオックスフォードシューズ 1461



フェイラー コロコロパンダ 3点セット

ご覧いただき、ありがとうございます。

【mss プロフ必読様専用】ハンドメイド ポメラニアン 5/25



布紐パンツ⌇ 布見本

ミナペルホネンのアクアドロップ(撥水加工)風呂敷を使用した、素人個人によるハンドメイド品になります。

うさぎきんちゃく 巾着袋 うさぎ柄 パッチワーク ラブリー 花柄 ハンドメイド



ご専用 ハンドメイド 可愛い女の子パネル 布バスケット❣️

ミナペルホネン、アクアドロップ風呂敷で折り畳み傘入れを作りました。

144 デザインレザーtag バッファロー✱ココペリさん キーホルダー チャーム

内側はマイクロファイバークロスを使用し、雨で濡れた傘の水分を吸収出来るようにしました。

★元祖足つぼ写真の商品①か②のみ★数量限定7月特別オーダーあと残1名様受付中✧︎



じょいうーまん 様専用ページです★あみぐるみオーダー

持ち手にバネホックを取り付け、そのまま手で持って頂いても、バッグに付けて頂いても使用出来るように致しました。

✴️オーダーページ ♥️3.8cm金具 畳縁ショルダー紐 ❶〜❺をコメントで❣️



THE NORTH FACE バルトロライトジャケット ND91950 黒 XL

傘全体がスッポリ隠れても、サイズ的に持ち手が出ても、どちらも良いかと思います。

1/2ドラゴンフルーツモンスター パクパクモンスター フルーツモンスター 小物入



ドクターショール48足 ヌーディーマジックストッキング ライトベージュ M-L

どうぞ宜しくお願い致します。

『しろねこ様専用』ハンドメイドマスク/不織布マスクカバー



5038 正絹袋帯リメイクバッグ ファスナー付きサコッシュ

⚠️写真にある傘入れ以外は参考品で有あり、出品物では有りません。

さとな様ご確認専用ページ03⭐︎リバティポーチ



sacchi様専用 ころりん大きめポーチコヤンイサムチョン ☆レモンルミちゃん☆

⚠️他サイトにも出品しているため、突然削除になる場合があります。ご了承下さいませ。

なつ様専用/yukiemon/ハンドメイド



YUEYUESIMA様専用(おまとめ)

●一生懸命作りましたが、素人によるハンドメイド品になりますため、サイズの誤差やズレ、歪み等もあるかと思います。細かく気になさる方、既製品のような仕上がりを求める方はご遠慮ください。ハンドメイド品として、ご理解頂ける方にお願い致します(ᕯ˙ᗨ˙ᕯ)

コヤンイサムチョン ファスナーポーチ ハンドメイド



ハンドメイド がま口ショルダーバッグ ミナペルホネン skip

●職業用ミシン、ロックミシンを使用し製作しています。

【no.5】インド刺繍リボンマルチケース 通帳入れ ハンドメイド



【数量限定】開運お守り 金運風水八角形オルゴナイトストラップ七福神 359

●材料費、送料、販売手数料等、諸々の費用を考慮した上での金額設定をしております。

オーダー受付 パネル ドレス猫 フラットポーチ ミニトートバック



受注生産 インナーマスク おやすみカバー UVカット&風邪予防カバー 3way用

折り畳み傘入れ 撥水加工 マイクロファイバー ポーチ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

※送料の値上げにより、こちらも値上げする事となりました…ご了承下さいませ※*** 即購入、大歓迎です☺︎ ***#まるちきてんちき傘入れ↑こちらから傘入れのみ閲覧出来ます❣︎⚠️出来るだけ近いお色味が出せるよう撮影、編集しておりますが、なかなか難しいです。ご不安でしたら、お気軽にコメント頂けましたら幸いです*ˊᵕˋ*+++ ハンドメイド品です +++●ミナペルホネン アクアドロップ風呂敷 hana hane ネイビー*light stick オレンジミックス、ブルーミックス、hana haneグレー、ネイビー、ミント、letter of flower グレーが有ります⑅︎◡̈︎*●サイズ 縦…約25cm横…約11.5cm持ち手…約21.5cm表素材…ポリエステル100% 撥水加工裏生地…マイクロファイバークロス留め具…バネホック*** プロフのご確認をお願い致します ***ご覧いただき、ありがとうございます。ミナペルホネンのアクアドロップ(撥水加工)風呂敷を使用した、素人個人によるハンドメイド品になります。ミナペルホネン、アクアドロップ風呂敷で折り畳み傘入れを作りました。内側はマイクロファイバークロスを使用し、雨で濡れた傘の水分を吸収出来るようにしました。持ち手にバネホックを取り付け、そのまま手で持って頂いても、バッグに付けて頂いても使用出来るように致しました。傘全体がスッポリ隠れても、サイズ的に持ち手が出ても、どちらも良いかと思います。どうぞ宜しくお願い致します。⚠️写真にある傘入れ以外は参考品で有あり、出品物では有りません。⚠️他サイトにも出品しているため、突然削除になる場合があります。ご了承下さいませ。●一生懸命作りましたが、素人によるハンドメイド品になりますため、サイズの誤差やズレ、歪み等もあるかと思います。細かく気になさる方、既製品のような仕上がりを求める方はご遠慮ください。ハンドメイド品として、ご理解頂ける方にお願い致します(ᕯ˙ᗨ˙ᕯ)●職業用ミシン、ロックミシンを使用し製作しています。●材料費、送料、販売手数料等、諸々の費用を考慮した上での金額設定をしております。折り畳み傘入れ 撥水加工 マイクロファイバー ポーチ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

minä perhonen アクアドロップ 折り畳み傘入れ #134“幸せ”のタッセル❣️ご購入頂いた皆様にプレゼントいたします。オーダーページ パネル チワワ ブラック 6/23