★新品未開封★

シュリンク付き!!

・即購入大歓迎

・お値下げ不可

MTG 指輪物語 コレクターブースター

英語版

マジック:ザ・ギャザリング

指輪物語:中つ国の伝承

コレクター・ブースター

1ボックス(12パック入り)

#コレブ

#Lord of the rings

#マジックザギャザリング

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

