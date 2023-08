人気の雑貨がズラリ！ IPAD2 WI-FI 16GB(カバー付き) タブレット

初期化し、指紋の方も含め、綺麗な状態でお送りします。

iPad Air3 Wi-Fiモデル 付属品未使用

カバーの方もあまり使用していない為、かなり綺麗な状態です。

BLUETOOTH有

CPUナンバ_MT: A5

GPS HARDWARE: NO GPS HW

KEYBOARD TYPE: SEPARATE KEYBOARD

LED種類: ダイレクトLED RGB

OPERATING SYST_MT: APPLE

OS VERSION: IOS 4.3

OS種類(モバイル): iPad OS

WEB CAMERA: 2D

WIMAX: NO

color: WHITE

アスペクト比_MT: 4:3

カメラ機能有無: カメラ2台以上

ストレージ種類: SSD

タッチポイントタイプ: マルチタッチ

ディスプレイタイプ_ST: TFT

ディスプレイ数: 1

プロセッサタイプ5: A5

プロセッサブランド: APPLE

動画記録解像度: HD720P

無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n

#Apple

#APPLE

OS種類···iOS / iPad OS

ストレージ容量···16GB

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

