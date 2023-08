ご覧いただきありがとうございます。

kid cudi のアルバム、Man on the moon the end of day のレコード盤になります。

2、3回しか針を落としてません。

盤は目視確認ですが傷なとは見当たりませんでした。

再生に全く問題はありませんでした。

Technics sl-1200 mk3、Shure M44Gにて再生確認。

自宅保管の中古品アナログのため神経質な方ご購入ご遠慮くださいませ。

配送料+梱包費含めた値段になってます。

サイズのダンボール、エアパッキンにて梱包します。

America

US Hiphop

kanye west

Jay-Z

Kid Cudi

Rick Ross

John Legend

Bon Iver

golf wang

odd future

frank ocean

フランクオーシャン

ゴルフワング

supreme

hip hop

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

