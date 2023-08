【ブランド名】

● French vintage

● フランス ヴィンテージ アンティーク

【アイテム名】

● 1900s〜20s コットン リネン ワーク パンツ

【採寸】

●ウエスト 76cm 【平置きから×2した長さになります】

●股上 33cm

●股下 68cm

●もも周り 36cm

●裾周り 25cm

【商品説明】

FRENCH vintageのスペシャルな1着

コットンリネンの 柔らかく 少し張りのある素材感

おそらく ボーンボタンの為1900s〜20s ぐらいのアイテムです。

破れなどなくグッドコンディション

100年前のお品物がこのような状態で出てくることはかなり少ないので是非

【補足事項】

□即購入大歓迎です

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

