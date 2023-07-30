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安価 BRENTA ANCLE SANDAL 39 サンダル

商品の説明

MUSE de Deuxieme Classe
Jimmy Choo ジミー・チュウ　サンダル
BRENTA/ブレンタ
NIKE ナイキ AIR MAX KOKO ココ エアマックス サンダル 22
ANCLE SANDAL
グレースコンチネンタル　ウェッジサンダル☆
定価 : ¥46200
24センチ　NIKE エアマックスココ　サンドドリフト　ベージュ　完売品
サイズ : 39
ルイヴィトン　正規デニムウェッジサンダル
カラー:ブラウン
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ヒール : 約4.2cm
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（ソール貼済み）
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B&Y別注 ビルケンシュトック AROSA ビッグバックル サンダル 24.5
こちらでDeuxieme Classeにて購入の
新品未使用品　Daniella & GEMMAメッシュバックストラップサンダル
新品未使用品をお譲り頂き
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半日履きました。
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キャメルのようなブラウンです。
マローンスリアーズ　サンダル
抜け感があり足元がきれいに見えます。
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柄・デザイン...無地

Sophia Webster

商品の情報

商品のサイズ24.5cm
ブランドドゥーズィエムクラス
商品の状態未使用に近い

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MUSE de Deuxieme ClasseBRENTA/ブレンタANCLE SANDAL 定価 : ¥46200サイズ : 39カラー:ブラウンヒール : 約4.2cm（ソール貼済み）こちらでDeuxieme Classeにて購入の新品未使用品をお譲り頂き半日履きました。キャメルのようなブラウンです。抜け感があり足元がきれいに見えます。ぺたんこ靴着用が多く出番がなさそうですので、履いて頂ける方へお譲りできれば嬉しいです。箱はありません。簡易包装で発送させていただきます。素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。ご検討の際は、プロフィールをご一読下さいますようよろしくお願い致します。#Deuxieme Classe#ブレンタ#BRENTA#サンダルつま先···オープントゥヒール高さ...3.1〜5cmカラー...ブラウンソールヒール形...ピンヒール素材...本革ストラップ...ストラップあり型...ミュールサンダル柄・デザイン...無地

商品の情報

商品のサイズ24.5cm
ブランドドゥーズィエムクラス
商品の状態未使用に近い

安価 BRENTA ANCLE SANDAL 39 サンダル

29分钟前

安価 BRENTA ANCLE SANDAL 39 サンダル

¥11,800 ¥10,030

(税込) 送料込み
8
13
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商品の情報

  • カテゴリー
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  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

3af1c4a9a6581

 1453

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (13)

3af1c4a9a6581
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