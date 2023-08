人気デザイナー マルジェラ　 10 カットソー　48 ここのえ　ラバー　ブラック Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

【商品概要】

ブランド:MARTIN MARGIELA(マルタン マルジェラ)

シーズン:05297/01/01/0082

品番:MOD30GC176 TESS20464

素材:コットン100

色:ブラック

付属品:-

二枚同時購入しましたがサイズが合わないため1枚は新品未使用での販売になります!



【サイズ】

表記:48

肩幅:45

身幅:49

着丈:70

袖丈:24

【購入場所】

伊勢丹メンズ館

【配送】

送料:無料

梱包:らくらくメルカリ便 匿名

即購入:可能

*本体に傷がつかないように梱包材に丁寧に包んで発送いたします。

【商品状態】

大きな汚れはございません

試着程度だった思います

【出品者から一言】

マルジェラ、ここのえ期の10ラインのカットソーです。ざっくり胸元が開いたブラックのボディにMのラバーコーティングです。サイズは48ですがL表記としています。お好きな方よかったら。

【詳細はコメントよりお気軽にどうぞ】

気になる点があれば購入前に質問してご納得の上ご購入ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マルタンマルジェラ 商品の状態 未使用に近い

