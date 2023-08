最終値下げ 8本未開封　最新版　DWE ストレートプレイ　ディズニー英語システム 知育玩具

✅コメントする前にプロフィールをご確認ください

DWEディズニー英語システムの商品です。

2019年4月以降の

最新版のstraight-play

ストレートプレイのBlu-rayです。

《付属品》

・Blu-ray 12本 4本再生OK 8本未開封

DWEのケースは勢いよく開けるとすぐに亀裂が入りますので、開ける時はご注意ください。

開封品は僅かなキズがある程度で殆ど使用感なく美品です。8本は未開封の状態です。

製品の性質上、未開封品を開封後の返品や交換は一切お受けできません。

ばら売りの予定はありません。

《重要》

Blu-rayについては再生機器によって視聴に違いが出ることが多くあります。

当方では開封のBlu-rayは全巻再生し、問題がないことを確認して出品しておりますが、全てのプレイヤーでの再生保証は出来ません。

全てのプレイヤーでの再生保証を望む方は、

ワールドファミリー社より新品の商品を正規購入してください。

上記点について、承諾していただける方のみご購入をお願い致します。

☆お願い☆

極端に神経質な方、中古にご理解のない方、完璧完全な状態・説明を求める方、イメージと違った、思っていたものと違ったなど身勝手なことを言い出す方、非常識な方のご購入はお断り致します。

あくまでも中古品であることをご理解・ご納得の上でご購入いただける方のみお願い致します。

DWE ディズニー 英語 ワールドファミリー 教材 教材 world English メインプログラム シングアロング ステップバイステップ イングリッシュ Family ディズニーワールド ブルーレイ straight play

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

