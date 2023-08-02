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ランキング2022 たんぽぽ様専用ダイアモンド　プラチナ　リング0.4ct リング

商品の説明

素材　　　　天然ダイアモンド　ラウンド
カオル　リング
　　　　　　ブリリアントカット
K18 インフィニティ リング 金18指輪
　　　　　　リング枠プラチナ900
新品 ete K10 MPG ダイヤモンド インフィニティ リング 15号

☆美品☆スタージュエリー　Pt950 ダイヤモンド　リーフ　リング　約12号
サイズ　　　ダイアモンド5個合計0.4ct
高品質Pt950ダイヤモンド 0.10ct リング
　　　　　　寸法　ダイアモンド中央直径3.2mm
インディアンジュエリー　ホワイトバッファロー　クラスターリング
両サイド2.4mm腕幅2.0mm
極美品 GUCCI インターロッキングG リング サイズ13
指底幅1.8mm指サイズ10
E338 K18 喜平モチーフ リング ダイヤ 6.5g 12号

魅惑なダブルループダイヤモンドリング　K18YG D0.15ct 12.5号
状態　　　　天然ダイアモンド10倍のルーペで
可愛い ハートシェイプ ダイヤモンド K14 WG リング 鑑別書付
　　　　　　チェック内包物ほとんど
fruitsjolie ダイヤモンド リング7号 10金
　　　　　　見当たりません、色ホワイト
ルビープラチナ新品リング　サイズ11
　　　　　　強い輝きの綺麗な高品質
k18リング11号

ケイトスペード　kate spade 指輪　リング　パヴェリング　アクセサリー
品質保証書リングケース付き
pt.900　エメラルド、ダイヤモンドV字リング

K18 YG ハーフエタニティ ダイヤ 0.15ct リング 指輪 18金
キラキラ輝きが大変綺麗な高品質のダイアモンド
新品仕上 10号 ティファニー センチメンタルハートリング 925 750 美品
使用
tachiko様　専用　satomi kawakita リング

リング 18K MEHEM 11号
ダイアモンドのセット(留)は普通4本の爪ですが、
Dior シルバー　レボリューション
輝きの効果向上の為2本の爪留です。
PT950 ティファニー　ペーパーフラワー　リング

カシケイ K18BG ダイヤモンド フロート リング 0.30ct
シンプルでお酒なダイアモンドプラチナリングです。

銀座ダイヤモンドシライシ

商品の情報

商品の状態未使用に近い

ルビーダイヤモンド　リング　プラチナ900 0.9カラットの綺麗なルビーです♡

KeNNy様専用カルティエ バレリーナカーブ ハーフエタニティ ダイヤ リング

K18 18金 リング 指輪 12号 2.1g スネークデザイン

✨ソーティング✨PT900天然アクアマリン2.82ct 天然ダイヤ 指輪 リング

【 廃盤 ・ 人気 】vivienne westwood パヴェ ボウリング

Cartier　カルティエ　ウェディング　天然ダイヤモンド　リング　Pt950

オレフィーチェ　リング　フィル　11号　ホワイトゴールド
素材　　　　天然ダイアモンド　ラウンド　　　　　　ブリリアントカット　　　　　　リング枠プラチナ900サイズ　　　ダイアモンド5個合計0.4ct　　　　　　寸法　ダイアモンド中央直径3.2mm 両サイド2.4mm腕幅2.0mm 指底幅1.8mm指サイズ10状態　　　　天然ダイアモンド10倍のルーペで　　　　　　チェック内包物ほとんど　　　　　　見当たりません、色ホワイト　　　　　　強い輝きの綺麗な高品質品質保証書リングケース付きキラキラ輝きが大変綺麗な高品質のダイアモンド使用ダイアモンドのセット(留)は普通4本の爪ですが、輝きの効果向上の為2本の爪留です。シンプルでお酒なダイアモンドプラチナリングです。

商品の情報

商品の状態未使用に近い

ランキング2022 たんぽぽ様専用ダイアモンド　プラチナ　リング0.4ct リング

14分钟前

ランキング2022 たんぽぽ様専用ダイアモンド　プラチナ　リング0.4ct リング

¥42,000 ¥23,100

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6f6ff6a85d4

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6f6ff6a85d4
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○日本正規品○ たんぽぽ様専用ダイアモンド プラチナ リング0.4ct

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0.4カラットUP D SI1 3EXT GIA プラチナ ダイヤモンド リング メレ入り0.12カラット 婚約指輪 :59000-291:レハイムYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング

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プラチナ鑑定書付ダイヤモンドリング（0.4カラット）(RKR334)|TSUTSUMI

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