ランキング2022 たんぽぽ様専用ダイアモンド　プラチナ　リング0.4ct リング

素材 天然ダイアモンド ラウンド

カオル リング

ブリリアントカット

K18 インフィニティ リング 金18指輪

リング枠プラチナ900

新品 ete K10 MPG ダイヤモンド インフィニティ リング 15号



☆美品☆スタージュエリー Pt950 ダイヤモンド リーフ リング 約12号

サイズ ダイアモンド5個合計0.4ct

高品質Pt950ダイヤモンド 0.10ct リング

寸法 ダイアモンド中央直径3.2mm

インディアンジュエリー ホワイトバッファロー クラスターリング

両サイド2.4mm腕幅2.0mm

極美品 GUCCI インターロッキングG リング サイズ13

指底幅1.8mm指サイズ10

E338 K18 喜平モチーフ リング ダイヤ 6.5g 12号



魅惑なダブルループダイヤモンドリング K18YG D0.15ct 12.5号

状態 天然ダイアモンド10倍のルーペで

可愛い ハートシェイプ ダイヤモンド K14 WG リング 鑑別書付

チェック内包物ほとんど

fruitsjolie ダイヤモンド リング7号 10金

見当たりません、色ホワイト

ルビープラチナ新品リング サイズ11

強い輝きの綺麗な高品質

k18リング11号



ケイトスペード kate spade 指輪 リング パヴェリング アクセサリー

品質保証書リングケース付き

pt.900 エメラルド、ダイヤモンドV字リング



K18 YG ハーフエタニティ ダイヤ 0.15ct リング 指輪 18金

キラキラ輝きが大変綺麗な高品質のダイアモンド

新品仕上 10号 ティファニー センチメンタルハートリング 925 750 美品

使用

tachiko様 専用 satomi kawakita リング



リング 18K MEHEM 11号

ダイアモンドのセット(留)は普通4本の爪ですが、

Dior シルバー レボリューション

輝きの効果向上の為2本の爪留です。

PT950 ティファニー ペーパーフラワー リング



カシケイ K18BG ダイヤモンド フロート リング 0.30ct

シンプルでお酒なダイアモンドプラチナリングです。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

素材 天然ダイアモンド ラウンド ブリリアントカット リング枠プラチナ900サイズ ダイアモンド5個合計0.4ct 寸法 ダイアモンド中央直径3.2mm 両サイド2.4mm腕幅2.0mm 指底幅1.8mm指サイズ10状態 天然ダイアモンド10倍のルーペで チェック内包物ほとんど 見当たりません、色ホワイト 強い輝きの綺麗な高品質品質保証書リングケース付きキラキラ輝きが大変綺麗な高品質のダイアモンド使用ダイアモンドのセット(留)は普通4本の爪ですが、輝きの効果向上の為2本の爪留です。シンプルでお酒なダイアモンドプラチナリングです。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

銀座ダイヤモンドシライシルビーダイヤモンド リング プラチナ900 0.9カラットの綺麗なルビーです♡KeNNy様専用カルティエ バレリーナカーブ ハーフエタニティ ダイヤ リングK18 18金 リング 指輪 12号 2.1g スネークデザイン✨ソーティング✨PT900天然アクアマリン2.82ct 天然ダイヤ 指輪 リング【 廃盤 ・ 人気 】vivienne westwood パヴェ ボウリングCartier カルティエ ウェディング 天然ダイヤモンド リング Pt950オレフィーチェ リング フィル 11号 ホワイトゴールド