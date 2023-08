◾️基本的に値下げはできませんが、

スコッティキャメロン ファントムX5 34インチ

キャディバッグ無し等は、1000円から10000円の間で値引き可能です。

ドライバー用 ディアマナDF 60S テーラーメイドスリーブ

◾️写真に写っているクラブ、キャディバッグは【全て】付属します。(バッグは全体が写っている場合のみ)

フォーティーン RM-4 ウェッジ 56 60 2本セット TS-101w



G410LST 9° ピンツアー65X

その他のゴルフセットも多数ございます。

【新品】マキシマックス ブラックシリーズⅡ 適合限界高反発加工 プラチナ飛匠

#Golfset をクリックしてお探し下さい(^^)

キャロウェイRogue ST Max Fast ドライバー



★ THAT BUIさま専用 テーラーメイド アイアン、ドライバーセット

全て右利き用になります。

オデッセイ 初代 WHITE HOT 2BALL



XXIO ゼクシオ アイアンセット Rシャフト

メーカーが混在している場合もございます。

FINAキャディバック♬*ゴルフ9点セット★DDH★TOURSPECIAL

写真にてメーカー、傷等よくご確認ください。

リョーマ マキシマタイプD ドライバー Ryoma



スパイダー35インチ

1番

テーラーメイドスリーブ付1W 3W 5Wシャフト3本

Flex L

ローグst max 10.5 ヘッド&ヘッドカバー



ディアマナDF 60X タイトリストスリーブ付き

FW

断舎離特価、キャロウェイエピックスタードライバー 10.5R

Flex L

PING G400 5W フェアウェイヴッド



SIM2 MAX 5ウッド

アイアン

【美品】マーベリック Callaway MAVRIK ユーティリティ 5

Flex L

ロッディオ S-tuning ドライバー&ファラオ シャフト短尺仕様



半額以下!!キャロウェイ EPIC MAX LS ドライバー



テーラーメイド ドライバー Mグローレ 10.5度 R シャフト

◾️あくまで中古品の場合は傷やグリップの消耗等ある場合がございます。なるべく記載しますが、小石と擦れたようなものまでは表現が難しくなります。

短尺ドライバー Callaway BIG BERTHA SPEEDER シャフト

購入後のキャンセルは、アプリのルール通り、商品に明らかな問題がある場合を除き、ご遠慮頂いております。

ステルス フェアウェイウッド3W 日本正規品 シャフトS



レフティ ホワイトホット #1 オデッセイパター 34インチ美品 HC付 左利き

◾️配達について

ping425 4u 傷あり 格安 tourADシャフト 75s

購入後、商品ページの発送の目安内で発送いたします。お急ぎの場合は購入前に発送日のご確認をお願い申し上げます。

メンズ ゴルフクラブ セット ドライバーSRIXON アイアンDUNLOP



Callaway キャロウェイ EPIC SUB ZERO ドライバー

◾️安全にご使用頂くために

希少 2010年 Bettinardi ベティナルディ BB1 34インチ

ご使用前にクラブの状態をお確かめ下さい。

コブラ ltdx ドライバー 9.0°

ゴルフクラブ、グリップは使用により汚れ痛み等が発生します。ヘッドが緩んでいるものや、グリップが割れている状態でのご使用はお控え下さい。

未使用 スチールヘッド XR 3W フェアウェイウッド カーボンR カバー付



マルマンフィガロ レディース ゴルフクラブセット

◾️免責事項

マスダゴルフ ファストマッスル 5-P N.S PRO MODUS3

クラブの破損、その他トラブルについては責任は負えませんが、受け取り評価前に、使用できないような欠陥がありましたら誠実にご対応致します。

TOUR AD IZ-5 S テーラーメイドスリーブ付き



ping G425 MAX 7番20.5フェアウェイウッド

◾️配達事故があった場合

本日最終テーラーメイド SiMMAXOSアイアン 5-S8本セット

アプリの規定に準じます。

【キャロウェイスリーブ付き】ツアーAD UB5 Sシャフト【201】



【レディースクラブセット】 テーラーメイド r7 クラブ12本 L 女性用

以上ご購入を心からお待ちしております。

PING ピン G410 Plus 1W / Diamana ZF50 SR

取引完了まで宜しくお願い申し上げます。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

