WEB限定カラー 宅内配線用端子函 TELタップくんシリーズ S440BM10 PC周辺機器

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詳細

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主装置/ＰＢＸから電話機まで配線する分岐用電話端子函。 クイックコネクタを使用しているため「仕上がりがきれいで早く」工事ができます

新品 Apple 純正 11インチiPad Pro Smart Keyboard

品番：S440BM10

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品になります。10個入です。他のサイトで一個4000円ぐらいはすると思います。だいぶ安いと思いますので値引きはしません。個人保管につき箱に傷等ある場合がありますので、ご了承下さい。詳細主装置/ＰＢＸから電話機まで配線する分岐用電話端子函。 クイックコネクタを使用しているため「仕上がりがきれいで早く」工事ができます品番：S440BM10

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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