AirMax90 Tokyo Neon

大人気NIKEのエアマックスから

発売されたトウキョウネオンです☆

サイズは27cmで

一度のみの着用ですので

かなり状態が良いです^_^

AIR MAX 90は、優れたクッショニング、最高級なデザインと履き心地で、快適性と時代を超えたスタイルを実現。

耐久性に優れたフォームミッドソールとヒールのマックスエアユニットにより、最大限の衝撃吸収力を実現。

改良されたラバーワッフルアウトソールがトラクションと耐久性を向上。

快適性を高めるパッド入りの履き口とライニングなど発売から現在まで世界中の多くの人に愛される名作です。

AIR MAX 90から、暗闇に浮かびネオンを彷彿させる「TOKYOネオンコレクション」が登場だ。

アッパーを暗闇をイメージしたブラックで構築し、鮮やかなネオンカラーを随所に配置。

暗闇に踊るネオンの光を彷彿させる遊び心溢れるデザインとなっております。

人と被らない格好良いエアマックスを

お探しの方は是非ご検討下さいませ♪

メインカラー···ブラック

人気モデル···NIKE エアマックス90

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

