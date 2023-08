◆はじめに

個人のコレクションの中からビンテージ、アメカジ、ミリタリー、ユーロ、アウトドア、スポーツMIX系の古着を中心に出品中です。ご覧下さい。 #hyper_hybrid

◆値引き

フォロー頂いた方はお値引致します‼️

2点以上の購入の場合もお値引き致します‼️

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆概要◆

リバーシブルで着回しの効くボンバージャケット。軽量のキルティング加工を施しラグランスリーブを採用した身頃の着心地は、スムーズで軽やか。サイドにはフラットポケットとフラップポケットをそれぞれ採用。胸には色調に合わせたワニロゴを。ミリタリーアイテムを上品に仕上げた、ラコステらしい1着です。

◆商品説明◆

商品 : 【人気】LACOSTE ラコステ リバーシブル ボンバー ジャケット ブルゾンMA-1 BH5299L

表記サイズ : 不明 ※メンズL程度

実寸(㎝)

着丈 : 約 64

身幅 : 約 60

袖丈 : 約 52 ラグラン 袖口から脇の下

色 : ベージュ/ネイビー

素材 : ポリエステル/ナイロン

状態:【AB】

中古品なので小傷、細かいよごれ等はご了承の上、状態は写真でご確認頂きご購入ください。

【人気】LACOSTE リバーシブル ボンバー ジャケット ブルゾンMA-1

◆状態◆

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れ

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れ。使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど。

◆注意◆

「状態について」

・個人出品の為、汚れや傷を見落とす場合がございます。

・正確な情報を100%お伝えできかねます。完璧なお品を求められる方は購入をお控え下さい。

・画像の色合いはお使いのPC環境により現品と差異が生じる場合がございます。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラコステ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラコステ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

