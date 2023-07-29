【人気商品】 岸辺露伴　岸辺露伴は動かない　六壁坂　Tシャツ　Lサイズ　L 未開封　未使用 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

コレクション整理のため、出品します。
MONCLER FRAGMENT 藤原ヒロシ モンクレール
ウルトラジャンプの応募者全員プレゼントの賞品になります。
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応募締め切りが、2020年１月20日23:59となっているので、3年以上前のものになるかと思います。
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画像の通り、完全未開封です。
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もし、全4種類を購入されたい場合には、事前にお知らせ下さい。
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コレクション整理のため、出品します。ウルトラジャンプの応募者全員プレゼントの賞品になります。応募締め切りが、2020年１月20日23:59となっているので、3年以上前のものになるかと思います。画像の通り、完全未開封です。価値観が同じような方の手に渡れば嬉しいです。もし、全4種類を購入されたい場合には、事前にお知らせ下さい。価格をまとめ買い用に設定致します。宜しくお願い致します。#新品#未開封#荒木飛呂彦#JOJO #jojo#ジョジョ#ジョジョの奇妙な冒険#スタンド#スタンド使い #5部#岸辺露伴#Tシャツ#Lサイズ#L#ウルトラジャンプ#全プレ#応募者全員プレゼントカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏