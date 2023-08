アットラスト 白山眼鏡店 白山眼鏡 AtLast LANDMASTER メガネ TIMEWORN CLOTHING サングラス ランドマスター Hakusan ランドマスター

☆ブランド: 白山眼鏡店 Timeworn clothing at Last & Co アットラスト

▪︎カラー: クリア

▪︎状態: A (N-S-A-B-C-D-J) 程度 - 主観的

全般的に綺麗な状態

▪︎サイズ(約)

:レンズ横幅:45mm

:レンズ縦:42mm

:ブリッジ:23mm

:全幅:130mm

:全高:45mm

:テンプル長:140mm

▪︎付属品: 純正コラボケース及び純正クロス、度無しサングラスレンズ

他の商品も色々御座いますのでどうぞご覧ください。宜しくお願い致します。

AtLast & Co. ATLAST アットラスト あっとらすとHAKUSAN 白山眼鏡 ハクサン はくさん しらやま

sunglasses megane サングラス メガネ 眼鏡 めがね CLEAR SKELETON clear skeleton クリア スケルトン キハク 透明 land master #landmaster

#白山眼鏡 #atlast #timeworn #tenderloin #タイムウォーン #timewornclothing #timeworn #アットラスト #HakusanTenderloin

#effector #エフェクター #ボストン #白山眼鏡店 #テンダーロイン #ATLAST&CO #boston #atlastco #hakusan #Boston #ボストンメガネ #中古眼鏡 #thestylistjapan #ザスタイリストジャパン

商品の情報 ブランド ハクサンガンキョウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

