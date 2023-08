Robert Graham(ロバートグラハム)の花柄ラップワンピース。

Robert Graham(ロバートグラハム)の花柄ラップワンピース。未使用。サイズフリー。下記の実寸を参考にしてください。マルチカラー。レーヨン95%、スパンデックス5%。ストレッチ性があります。裏地無し。肩幅は、デザイン上、計測できません。袖丈(脇下)5cm。着丈約100cm。画像を参考にしてください。7号のトルソーに着せています。 ※画像における品物の色は、撮影時の光の具合や、双方のディスプレイおよび設定の違いなど、種々の要因によって、実物の色と完全に一致させることが不可能です。その点をあらかじめご理解ご了承いただいた上でご購入ください。ご納得いただけない方、不安に思われる方は、購入をお控えください。値引交渉をご希望の方は、事前に自己紹介文をご一読ください。22#robertgraham#ロバートグラハム#nordstrom#ノードストローム#saksfifthavenue#サックスフィフスアベニュー#neimanmarcus#ニーマンマーカス柄・デザイン···花柄袖丈···半袖季節感···春、夏

