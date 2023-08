新作モデル NORTH THE FACE 保冷バッグ クーラーバッグ その他

THE NORTH FACE

■新品未使用(韓国ザ・ノースフェイスの正規商品で、日本未発売のお品物です)

■材質: 衣:ポリエステル70%

中衣:EVA85%、ポリエステル15%

■サイズ:奥行17cm、横25cm、高さ21cm

■カラー:ブラック

ショルダーバック

ノースフェイス ボトルバッグ

アウトドア

キャンプ ピクニック

ホワイトレーベル

WHITELABEL

韓国

日本未発売

キャンプ

プレゼント

ギフト

リュック

バックパック

THE NORTH FACE WHITE LABEL LOGO

CAMP VOY 6

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

THE NORTH FACE ノースフェイス クーラーバッグ 保冷バッグ ■新品未使用(韓国ザ・ノースフェイスの正規商品で、日本未発売のお品物です)■材質: 衣:ポリエステル70%中衣:EVA85%、ポリエステル15%■サイズ:奥行17cm、横25cm、高さ21cm■カラー:ブラックショルダーバックノースフェイス ボトルバッグアウトドアキャンプ ピクニックホワイトレーベルWHITELABEL韓国日本未発売キャンプ プレゼントギフトリュックバックパックTHE NORTH FACE WHITE LABEL LOGOCAMP VOY 6

