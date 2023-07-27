今年の新作から定番まで！ NBA champion orland ナイロン　ジャケット　激レア magic ナイロンジャケット

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オーランドマジックのナイロンジャケットです。中綿入りなので防寒にもある程度は優れています。

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肩幅67

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袖丈58

THE NORTH FACE PURPLE LABEL マウンテンジャケット

※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。

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■状態

「ジョングク着用」nike×stussy ナイロンジャケット

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※古着ですので汚れや傷など見落としがある場合もございます。神経質な方のご購入はお控えくださいませ。

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