【楽天ランキング1位】 sangacio　サンガッチョ　にゅ〜ずスニーカー　2023年福袋　26.5cm スニーカー

2023年福袋、抽選で当選したけど欲しいスニーカーではないので出品します。
ダンクロー ナイキバイユー ケンタッキー NIKE BY YOU 28.5㎝
VANS オーセンティック 44DX アナハイム バンズ 28cm
限定230セット
Clot Nike Air Force 1 blue 27㎝
NIKE off-white AIR Force1 Mid White
所ジョージさんプロデュースのスニーカー
NIKE SB ダンクLOW WHAT THE P-ROD
たー様。専用出品！ Nike AIR JORDAN RETRO 10
Sangacio
Nike Lebron 11 ナイキ レブロン11 27.5cm
にゅーず「NAVY×YELLOW」
nike atmos air max 95 we love
7周年記念モデル
adidas アディダス サンバADV SAMBA SAMBAADV 23
希少！送料込 匿名配送 ★グッチ GUCCI スニーカー レザー ハイカット
人気モデルの為、入手困難なモデルです。
リーバイス x ニューバランス M1300LV 28cm new Balance
NIKE AIR ZOOM PEGASUS 37 28.5cm
■サイズ:26.5cm
NIKE SB DUNK LOW OG QS "PARRA" 26.5cm
■素材:シボレザー(牛革)
ザノースフェイス ベクティブ タラバル フューチャーライト ハイキングシューズ
adidas ZX8000 G-SNK EQT atmos 26.5
中身
yeezy desert boot
●スニーカー
adidas Samba Black White gum 27㎝
にゅーず「NAVY×YELLOW」
【26.5】NIKE JORDAN ZION 2
7周年記念モデル
NIKE エアジョーダン3 レーサーブルー27cm
●ソックス2足
US9 / 27.5cm コンバース オールスター
●トートバッグ
adidas Handball Spezial size? Exclusive
●スリッパ
comme des garcons shirt × asics Invader
NIKE AIR MAX ALPHA TRAINER 4 28.5㎝
購入後の返品、交換は致しかねますのでご了承下さい。
【新品未使用】NIKE DUNK HI RETRO オレンジブレイズ
エアジョーダン 1 ロー ライトマダールート 28.0cm
誰か購入して下さい。お願いします。
Air Jordan 1 hi og gym red エアジョーダン1 ハイ
新品adidas TOKIO ソーラー Human Made スニーカー
バレンシアガ トラックトレーナー
converse CONS one star pro ワンスター US9.0
2023年福袋、抽選で当選したけど欲しいスニーカーではないので出品します。限定230セット所ジョージさんプロデュースのスニーカーSangacioにゅーず「NAVY×YELLOW」7周年記念モデル人気モデルの為、入手困難なモデルです。■サイズ:26.5cm■素材:シボレザー(牛革)中身●スニーカーにゅーず「NAVY×YELLOW」7周年記念モデル●ソックス2足●トートバッグ●スリッパ購入後の返品、交換は致しかねますのでご了承下さい。誰か購入して下さい。お願いします。