グッチ×アディダス

GUCCI×adidas

adidas×GUCCI

アディダス×グッチ

GUCCI × adidas

ソックス

スニーカーソックス

24〜26cm

GUCCIとadidasのコラボ

adidasマークにグッチのロゴ

カラーは白×黒

GUCCI × adidas



GUCCIとadidasのコラボ商品

阪急うめだ本店のポップアップイベントで購入しました。

自分で履きたくて購入しましたが、サイズをよく見ず買ってしまいました。

GUCCI × adidas

私は普段22.5cmなので大きすぎるので履いていません。

サイズが合えば男女問わないデザインです。

私は足が小さいので泣く泣く出品します。

新品・未使用です。

GUCCI × adidas

箱もお付けします。

箱不要でしたらお値下げ可能です。

コメントにご連絡ください。

レディースソックス

メンズソックス

GUCCI × adidas

#グッチ

#adias

GUCCI、adidas コラボ

希少商品

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

グッチ×アディダスGUCCI×adidasadidas×GUCCIアディダス×グッチソックススニーカーソックス24〜26cmGUCCIとadidasのコラボadidasマークにグッチのロゴカラーは白×黒GUCCIとadidasのコラボ商品阪急うめだ本店のポップアップイベントで購入しました。自分で履きたくて購入しましたが、サイズをよく見ず買ってしまいました。私は普段22.5cmなので大きすぎるので履いていません。サイズが合えば男女問わないデザインです。私は足が小さいので泣く泣く出品します。新品・未使用です。箱もお付けします。箱不要でしたらお値下げ可能です。コメントにご連絡ください。レディースソックスメンズソックス#グッチ#adiasGUCCI、adidas コラボ希少商品

