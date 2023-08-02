【あすつく】 ☆olive様専用☆ marimekko マリメッコ Karla ショルダーバッグ

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希少 セリーヌ 馬車金具 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ レザー
5,6回使用。
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目立った傷や汚れなどはなく、状態は良いと思います。
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※見落としがある場合がございます。ご了承ください。
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物を入れるとキャンディーみたいなシルエットになり、とても可愛いです。
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バッグ整理中の為、綺麗なうちに出品させて頂きます。
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SITA PARANTICA/シータパランティカ トートショルダー
タテ➡️12㎝ ヨコ➡️33㎝ マチ➡️18㎝
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こちらは専用ページです。他の方は購入御遠慮くださいm(_ _)m☆プロフ必読☆お願い致します。marimekko(マリメッコ)のショルダーバッグ(karla)です。5,6回使用。目立った傷や汚れなどはなく、状態は良いと思います。※見落としがある場合がございます。ご了承ください。物を入れるとキャンディーみたいなシルエットになり、とても可愛いです。長財布も入り、見た目以上に物は入ります。バッグ整理中の為、綺麗なうちに出品させて頂きます。タテ➡️12㎝ ヨコ➡️33㎝ マチ➡️18㎝ショルダー➡️100㎝(ショルダーは取り外し及び調節できません)●牛革●ブラック●内ポケット１つ(チャック付き)●定価 37400円※オンラインストアより