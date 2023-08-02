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【あすつく】 ☆olive様専用☆ marimekko マリメッコ Karla ショルダーバッグ

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こちらは専用ページです。
美麗品✨セリーヌ 馬車 ロゴジャガード ショルダーバッグ レザー×キャンバス
他の方は購入御遠慮くださいm(_ _)m
【極美品】ステラ マッカートニー ハンドバッグ　ショルダーバッグ

GIANNI CHIARINI（ジャンニキャリーニ）ショルダーバッグ
☆プロフ必読☆お願い致します。
未使用級✨COACH ショルダーバッグ クラッチ ダブルファスナー ブラック 革

norigon様専用
marimekko(マリメッコ)のショルダーバッグ(karla)です。
グッチ　バンブーハンドル　パール付きバッグ　売り切りたい為お値下げ

希少 セリーヌ 馬車金具 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ レザー
5,6回使用。
IL BISONTE ショルダーウォレット
目立った傷や汚れなどはなく、状態は良いと思います。
未使用？超希少イエロー オールドコーチ ショルダーバッグ OLD COACH
※見落としがある場合がございます。ご了承ください。
BOTTEGAVENETA ボッテガ ショルダーバッグ マキシイントレチャート

新品 ステラマッカートニー ロゴ カメラバッグ ブラック
物を入れるとキャンディーみたいなシルエットになり、とても可愛いです。
【早いもの勝ち最終値下】GUCCI オフィディア　 ミニ ラウンド

新品　COACH　ショルダーバッグ
長財布も入り、見た目以上に物は入ります。
新品　MARNI マルニ ライトブルー TROPICALIA BAG MICRO

BALENCIAGA バレンシアガ　アワーグラス　ミニ
バッグ整理中の為、綺麗なうちに出品させて頂きます。
LOUIS VUITTON ルイヴィトン エヴァ ショルダーバッグ モノグラム

SITA PARANTICA/シータパランティカ トートショルダー
タテ➡️12㎝　ヨコ➡️33㎝　マチ➡️18㎝
美品！正規品 GUCCI チェーン ショルダーバッグ GGマーモント レザー
ショルダー➡️100㎝
イルビゾンテ　三日月ショルダー　定番　黒　ショルダーバック
(ショルダーは取り外し及び調節できません)
【美品】MICHAEL KORS シグネチャーレザーショルダーバッグ バニラ
●牛革
土屋鞄 プリソア ショルダーバッグ
●ブラック
COACH ミニハンドバッグ　2Way ★新品未使用
●内ポケット１つ(チャック付き)
オロビアンコ　ショルダーバック　保存袋付　新品未使用タグ付　ピンク　紫　袋付
●定価　37400円
GUCCI ★本革★レディースバッグ　超人気★美品★

値下げ　suzuki takayuki/スズキタカユキ　繭バッグ　ギャザーバッグ
※オンラインストアより

MHL. TOUGH LEATHER（ブラック）

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ブランドマリメッコ
商品の状態目立った傷や汚れなし

PORTER＿TANGO BLACK SHOULDER＿ポータータンゴショルダー

27 定価4.9万円 新品 COACH コーチ ショルダーバッグ ブラック 黒色
こちらは専用ページです。他の方は購入御遠慮くださいm(_ _)m☆プロフ必読☆お願い致します。marimekko(マリメッコ)のショルダーバッグ(karla)です。5,6回使用。目立った傷や汚れなどはなく、状態は良いと思います。※見落としがある場合がございます。ご了承ください。物を入れるとキャンディーみたいなシルエットになり、とても可愛いです。長財布も入り、見た目以上に物は入ります。バッグ整理中の為、綺麗なうちに出品させて頂きます。タテ➡️12㎝　ヨコ➡️33㎝　マチ➡️18㎝ショルダー➡️100㎝(ショルダーは取り外し及び調節できません)●牛革●ブラック●内ポケット１つ(チャック付き)●定価　37400円※オンラインストアより

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商品の状態目立った傷や汚れなし

【あすつく】 ☆olive様専用☆ marimekko マリメッコ Karla ショルダーバッグ

49分钟前

【あすつく】 ☆olive様専用☆ marimekko マリメッコ Karla ショルダーバッグ

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一部店舗・オンラインストア限定】Karla ショルダーバッグ

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