【破格値下げ】 Windows11搭載 Panasonic CF-SX4(NX4相当) ノートPC

#740

VGN-U50

注)機体の表示はCF-SX4ですが、DVDドライブを取り外しているため、CF-NX4相当の仕様になっています。

【希少】オレンジのSONY VAIOパソコン✨Corei5搭載✨WEBカメラ付き



23日まで! 506) MacBook 12インチ 2017-i7-512GB

■概要

【美品・ゴールド】ノートパソコン Windows11 SSD オフィス付き

PanasonicのモバイルPC CF-SX4(NX4相当)です。

14インチ!HP EliteBook Folio 9480m

最新OS Windows11をクリーンインストールしました。

2020 MacBook Air M1 512GB FGNA3J/A

SSD搭載のため軽快に動作します。

クドわふたー 新品未使用ノートパソコン リトルバスターズ 能美クドリャフカ

Core i5 CPU,メモリ8GB, SSD 256GB搭載

i5搭載PC✨届いてすぐ使えるノートパソコン✨dynabook✨500GB大容量

バッテリ駆動可能(残5時間表示)

希少なブラウン✨ NEC HDD750GB Wi-Fi ブルーレイ ノートPC

Webカメラ搭載(Zoom動作OK)

SSD512GB⭐WEBカメラ⭐メモリ8GB⭐ブルーレイ⭐東芝⭐ノートパソコン

MS Office搭載

ノートパソコンLenovo i5 SSD480GB メモリ8GB オフィス付き



Hp・Core i5-5世代・8GB・1TB・DVDRW・15.6インチ

■インストール済アプリ

NEC LaVie PC-LL750CS6W ノートパソコン

・Google Chrome

21日まで 780) MacBook Pro 15インチ 2017-i7-512

・MS Office Professional Plus 2021(Word,Excel,PowerPoint他、認証済、プロダクトキー付属)

MAC BOOK PRO, メモリ16GB, SSd 500GB

・Zoom(TV会議)

MacBook Pro Core i7 16GB SSD512GB

・Panasonicホイールパッドくるくるスクロール

【美品】Microsoft Surface Laptop Go



13.3インチMacBook Pro 2.3GHzデュアルコア 2018年

初期設定済。到着後Wi-Fiの接続のみで、すぐご使用いただけます。

ノートパソコン14.1 Windows 11 A2938500



NEC ラヴィ ノートパソコン 超美品 PC 本体 マウス

■仕様

世代最上級ハイスペック!Corei7!新品SSD!RAM8GB!dynabook

メーカ:Panasonic

Office2021搭載!超軽799g!2018製LIFEBOOK U938/S

型名: Let'snote CF-SX4(NX4)

東芝ノートパソコン i5 新品SSD メモリ4GB ブルーレイ

OS:Windows11Pro 64bit(認証済み)

ゲーミング i7 7500U/16G/SSD512G/AMD R7 M440

CPU: Core i5-5200U 2.2GHz

ASUS R508C ノートPC 黒

メモリ: 8GB

MacBook Air 2020 early Intel i3

SSD: 256GB(新品)

『makozzz様専用』Microsoft:Surface Laptop

液晶 :12.1inch (1600×900)

ゲーミングノートパソコン Core i7 メモリ16GB グラボGTX SSD

光学ドライブ: なし

Dell Vostro 15 - 3568《 Core i3 • 第7世代 》

LAN: 有線/無線

MSI modern14 C7M

ポート: USBx3(2.0x1,3.0x2)、HDMI出力、SDカードスロット

581☆希少カラー☆Windows11☆最高峰i7☆SSDノートパソコン☆

Bluetooth:なし

HigolePC Gole1 Pro Mini PC /ワイヤレスキーボード

Webカメラ:有(720p maxマイク付)

ノートパソコン ThinkPad X1 Carbon Gen4

重量:約1.07kg(実測値)

中古ノートパソコンToshiba R73 i5 ssd

ウイルス対策: Microsoft Defender

〓リモートワークにはこのパソコン!〓カメラ/DVD/設定済/NEC

付属品:ACアダプタ(互換品のため再起動時等に警告表示が出る場合あり)

ゲーミングPC/i7/16GB/256GB+1TB/gtx1060/GTUNE



美品 ThinkPad T520 i5 メモリ 6GB 256GB SSD搭載

■状態

acer nitro ゲーミングノート corei5 SSD office

・天板の端(左右)に少し傷があります。(写真7)

☘Surface laptop☘Core i5第7世代☘爆速SSD256GB搭載

・操作部に目立つ傷はありません。

DELL Windows11 新品SSD Webカメラ&マイク ノートパソコン

・バッテリーはアイドル時に残り時5時間48分(参考値/使用状況により変化)などと表示されています。

最終値下げ価格!高性能ノートPC 美品 14インチ DELL MS Office

・DVDドライブは不調のため取り外しています(その分軽量になっています)。

Ricky様専用 Apple MacBook Pro 2017 メモリ16GB



キラキラ♡ピンクゴールド♡かわいい♡大容量SSD♡webカメラ搭載♡初心者向け

■保証

MacBook Pro 2018 i5 16GB 512GB 13インチ

到着後5日間

MacBook Air M1 8GB 512GB US シルバー



Windows 10 Home 64ビット ノートPC 13.3型ワイド

#NX4 #レッツノート

17型大画面 ノートパソコン DELL i7 第7世代 カメラ DVDマルチ

#webカメラ #テレワーク #オンライン授業

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 やや傷や汚れあり

#740注)機体の表示はCF-SX4ですが、DVDドライブを取り外しているため、CF-NX4相当の仕様になっています。■概要PanasonicのモバイルPC CF-SX4(NX4相当)です。最新OS Windows11をクリーンインストールしました。SSD搭載のため軽快に動作します。Core i5 CPU,メモリ8GB, SSD 256GB搭載バッテリ駆動可能(残5時間表示)Webカメラ搭載(Zoom動作OK)MS Office搭載■インストール済アプリ・Google Chrome・MS Office Professional Plus 2021(Word,Excel,PowerPoint他、認証済、プロダクトキー付属)・Zoom(TV会議)・Panasonicホイールパッドくるくるスクロール初期設定済。到着後Wi-Fiの接続のみで、すぐご使用いただけます。■仕様メーカ:Panasonic型名: Let'snote CF-SX4(NX4)OS:Windows11Pro 64bit(認証済み)CPU: Core i5-5200U 2.2GHzメモリ: 8GBSSD: 256GB(新品)液晶 :12.1inch (1600×900)光学ドライブ: なしLAN: 有線/無線ポート: USBx3(2.0x1,3.0x2)、HDMI出力、SDカードスロットBluetooth:なしWebカメラ:有(720p maxマイク付)重量:約1.07kg(実測値)ウイルス対策: Microsoft Defender付属品:ACアダプタ(互換品のため再起動時等に警告表示が出る場合あり)■状態・天板の端(左右)に少し傷があります。(写真7)・操作部に目立つ傷はありません。・バッテリーはアイドル時に残り時5時間48分(参考値/使用状況により変化)などと表示されています。・DVDドライブは不調のため取り外しています(その分軽量になっています)。■保証到着後5日間#NX4 #レッツノート#webカメラ #テレワーク #オンライン授業

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 やや傷や汚れあり

Dell 15 3511 i3 8GB 256GB 第11世代 2021MacBook Pro 13インチA2251 シルバーAX2-451 Panasonic レッツノート CF-AX2 電源付!送料込!Panasonic Let's CF-LV7 ② i5/8G/SSD256GBマウス付✨赤色★ノートパソコン★dynabook★SSD搭載PC★core i5Apple MacBook Air A1369 超美品Toshibaノートパソコンcore i5 Windows11オフィス付きHP Pvilion Gaming Laptop 15-ec0xxxM2チップ搭載MacBook Air メモリ16G おまけ一杯!