COACH コーチ アップル りんご ショルダーバッグ

✔️ブランド

coach

✔️サイズ

・高さ:23cm

・横幅:22cm

・マチ:4cm

・ショルダー:110cm

※多少の誤差はご了承ください

✔️アイテム

0123 437 コーチ old coach ボストン 革 レザー グラブタン バニティ ハンドバッグ ショルダー ターンロック フラップ 金具 ゴールド 緑 グリーン カーキ 肩掛け クロスボディ メンズ レディース ユニセックス 男女兼用 希少カラー レア

✔️状態

ヴィンテージ品ですので、レザーの色褪せやシミがございますが、まだまだ末永く使用いただけるお品です。

✔️購入先

ブランド専門・大手リユースSHOP etc

※真贋鑑定済み

⚠︎入念に商品チェックを行なっておりますが、稀に見落としがある場合がございます。

あくまでUSED商品ということをご理解ください。

⚠︎ご利用のモニター、撮影環境等により写真の見え方、お色が違って見えることがございますのでご了承ください。

⚠︎注意事項

メルカリガイドに則り、交渉中であっても先に購入ボタンを押した方との取引を優先させていただきます。

基本的に専用ページは作成致しませんので予めご了承ください。コメントなし即購入OKです◎

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

